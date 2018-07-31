الملك سلمان يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مجموعة من القرارات خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، في نيوم، بمنطقة تبوك.

وأمر الملك سلمان مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا باسم "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية" برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتكون هذه اللجنة مرجعا لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي في الاجتماع، على تفويض وزير التجارة والاستثمار بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المظالم، بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية ومجلس الدولة في مصر بمجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأقر مجلس الوزراء نظام الأحداث، وأعد مرسوما ملكيا بذلك، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرارين سابقين لمجلس الشورى.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة — ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد — في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان، وصل مساء أمس الاثنين، إلى مدينة نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.