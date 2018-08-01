تفاصيل اللقاء العاجل... لماذا توجه وزير الدفاع القطري من إيطاليا إلى أمريكا

توجه وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حضر حفل تدشين مشروع القوات البحرية الأميرية القطرية في إيطاليا.

وبحسب صحيفة "الشرق القطرية" فقد التقى العطية مع روي بلانت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميزوري، وليندسي غراهام عضو المجلس عن ولاية كارولينا الجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الأزمة الخليجية بالإضافة للأزمة السورية، بحسب الصحيفة.

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وكانت شركة "فنكنتيري" الإيطالية، أقامت حفلا قبل يومين بمناسبة البدء في قطع الحديد لصناعة السفن الحربية القطرية، وذلك بحضور وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونظيرته الإيطالية إليزابيتا ترينتا، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

يأتي هذا الحدث في ظل استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة".