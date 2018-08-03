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20:10 03 أغسطس/ أب 2018
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    عضو الأمانة العامة لجماعة أنصار الله محمد البخيتي

    بعد دعوة المبعوث الأممي... "أنصار الله" مستعدة "مبدئيا" للحوار

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    العالم العربي
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    أعلن عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد البخيتي، أن الحركة مبدئيا مستعدة للحوار برعاية الأمم المتحدة، الذي من المخطط أن يجري بين الأطراف المتنازعة بمدينة جنيف في سبتمبر/أيلول المقبل.

    موسكو — سبوتنيك . وقال البخيتي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" اليوم ردا على سؤال حول مدى استعداد الحركة إلى الجلوس في طاولة الحوار: "نحن مع خيار السلم ولسنا مع خيار الحرب، وبالتالي نحن مع الحوار من حيث المبدأ، وهناك الآن دعوة من المبعوث الأمم المتحدة للحوار بدون تفاصيل، وعندما تكون هناك تفاصيل سيكون هناك موقف رسمي لإجراء هذا الحوار".

    محمد علي الحوثي
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وأوضح البخيتي، "نحن سنرى تفاصيل الحوار، ومن حيث المبدأ نحن مع الحوار على أن يكون حوار يمتلك نسبة من النجاح".

    تأتي هذه التصريحات بعد دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم أمس الخميس إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية في السادس من سبتمبر/ أيلول القادم.

    وتعليقا على الغارة الأخيرة من قبل التحالف قال البخيتي:" طبعا الاتهامات بتهديدنا للملاحة الدولية غير صحيحة، هم الذين يمارسون الاعتداءات ويفرضون الحصار على اليمنيين ويمنعون دخول السفن، وهم من يستهدفون الصيادين اليمنيين، وقد دمروا عدة قوارب لهم، ونحن قد أعلنا عن وقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر حتى لا تتأثر الملاحة الدولية لكن إذا تعرضنا للاعتداءات فلن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بالمثل".

    وأضاف البخيتي، "على جميع الدول أن تعي أن دول العدوان هي المتسببة في أي تداعيات تحدث في باب المندب. وعلى دول العدوان الرباعي، أمريكا، بريطانيا السعودية والإمارات ألا تراهن على أننا سنخاف من الرد في حالة الاعتداء، وعليهم أن يراجعوا حساباتهم من الآن".

    وردا على سؤال مراسل الوكالة عما إذا كانت الغارة الأخيرة على الحديدة نفذت من قبل طيران أو قذائف هاون، لم يحدد البخيتي نوعية أسلوب الضربة الأخيرة في الحديدة، واكتفى بالقول: "طبعا استهدف المدنيين بالحديدة بشكل مباشر في مناطق مكتظة بالسكان حيث وصل عدد الشهداء إلى 55 والجرحى إلى 170 وهذا يؤكد أن كل المدنيين أصبحوا مستهدفين، واستهدف حتى المحايدين لإرغامهم في المشاركة في القتال في صفوفهم".

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    الصراع في اليمن, أنصار الله, اليمن
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