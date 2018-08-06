القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" جنوب الحديدة

قالت القوات الحكومية المشتركة إن قياديا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قُتل بمعارك في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، فقد "لقي القيادي الميداني للميليشيا الحوثية مالك علي أحمد المكنى "أبو هاجرة"، مصرعه مع سبعة من عناصره أثناء هجوم لقوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية في مركز مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأشار إلى "أن جثة القيادي الحوثي أبو هاجرة نقلت مع جثث عناصره فجر اليوم إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء".

في سياق آخر، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": إن طيران التحالف شن 12 غارة على مديريات التحيتا والدريهمي وزبيد جنوب مدينة الحديدة".

ولفت إلى أن "الغارات تأتي عقب ساعات من قصف طيران التحالف مبنى المعهد الفني في مديرية زبيد بغارتين، أسفرتا عن إلحاق أضرار واسعة".

يُذكر أن طيران التحالف كثف غاراته على مديريات محافظة الحديدة منذ إعلان القوات الحكومية عملية النصر الذهبي في 13 يونيو/ حزيران الماضي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".