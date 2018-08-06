وزيرة بريطانية تزور السودان لمدة 3 أيام

رحبت وزارة الخارجية السودانية بزيارة السيدة هارييت بالدوين، وزيرة الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية، التي تستغرق ثلاثة أيام خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس / آب الجاري.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر في بيان اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، إن الوزارة تثمن العلاقات الثنائية بين البلدين وما تقدمه بريطانيا من دعم تنموي ومساعدات فنية للسودان في مختلف المجالات".

وأشار خضر إلى أنه في إطار المباحثات الثنائية، سيستقبل الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي وزيرة الدولة البريطانية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور فيصل حسن إبراهيم ، مساعد رئيس الجمهورية.

كما ستلتئم جلسة مباحثات ثنائية بوزارة الخارجية برئاسة الدكتور الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية من جانب، ووزيرة الدولة للشؤون الإفريقية من الجانب الآخر لمناقشة آفاق التعاون والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، إلى جانب الإحاطة بالتطورات السياسية والإقليمية والدولية، وتشمل المباحثات كذلك مناقشة جملة من القضايا في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، كما ستطلع وزيرة الدولة على جهود السودان لتحقيق السلم والأمن داخليا وفي الإقليم.

يذكر أن الزيارة ستشمل أيضا زيارة إلى ولاية شمال دارفور، حيث ستستمع من المسؤولين في الولاية إلى تطورات الأوضاع على الصعيدين الأمني والإنساني، وستتفقد عددا من المشاريع التنموية التي تقوم بها الوكالات المتخصصة في بريطانيا.

وستغادر السيدة وزيرة الدولة البريطانية بعد ختام زيارتها مساء يوم الخميس 9 أغسطس الجاري.