القوات العراقية تعثر على 12 جثة لعناصر "داعش" غربي البلاد

أعلنت القوات العراقية العثور على 12 جثة لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي" بينهم قيادات، بعد غارة جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في راوة، غربي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني التابع للقيادة المشتركة للقوات العراقية، العميد يحيى رسول، في بيان اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وتنسيق من قيادة عمليات الجزيرة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت كهفا يتواجد فيه عناصر إرهابية في أحد الوديان شمال غرب راوة".

وأضاف البيان: "بعد استطلاع قواتنا الأمنية للمكان المستهدف، تم العثور على 12 جثة لعناصر تنظيم " داعش " الإرهابي، كما أن الضربة أسفرت عن تدمير عجلتين ودراجة وأكداس وأعتدة وأحزمة وعبوات".

وأكد البيان: "وفقا للمعلومات المؤكدة فإن بين القتلى خلال هذه الضربة قيادات في عصابات داعش الإرهابية".

واستعادت القوات العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي آخر معاقل "داعش" في مدينة راوة، غرب محافظة الأنبار، الحدودية مع سوريا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد معارك طويلة وشرسة دامت نحو ثلاث سنوات، وتواصل القوات الأمنية ملاحقة عناصر التنظيم في أنحاء متفرقة من البلاد خاصة المناطق الصحراوية، التي لجأ إليها الإرهابيون بعد تحرير المدن والقرى.

ويساند التحالف الدولي بقيادة واشنطن عمليات القوات الأمنية العراقية ضد "داعش" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، بمشاركة نحو 77 عضوا من أنحاء العالم.