إسقاط الطائرة السادسة لـ"أنصار الله" جنوب غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن قواته المتمركزة في جبل صبر في مدينة تعز "استهدفت طائرة استطلاعية نوع راصد تابعة لمسلحي "أنصار الله" أثناء رصدها مواقع القطاع السادس التابع للواء".

© AFP 2018 / Saleh Al-Obeidi اليمن... الحراك الجنوبي يبدأ مرحلة تنظيمية جديدة

يشار إلى أن الجيش اليمني سبق وأسقط 5 طائرات استطلاع لجماعة " أنصار الله " في كل من الحديدة وتعز وحجة.

وفي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، قُتل وأصيب 24 جندياً ومسلحاً باشتباكات في حاجز تفتيش أمني في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب، وكالة "سبوتنيك"، بأن "اشتباكات اندلعت اليوم الثلاثاء، بين أفراد نقطة الفلج الأمنية على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب ومسلحين من قبيلة وائلة، رفضوا التوقف للتفتيش، أسفرت عن مقتل 5 جنود بينهم قائد النقطة و12 مسلحاً، فيما أصيب 7 منهم واستسلم 3 آخرون".

وأشار المصدر إلى "وصول تعزيزات لقوات الأمن إلى منطقة الاشتباكات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا بدأ، في مارس/ آذار عام 2015، عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [تنظيمان محظوران في روسيا] في البلاد.