اليمن... الجيش يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" غرب تعز

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي اليوم الأربعاء 8 أغسطس / آب قوله: "مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت اليوم التسلل إلى مواقع في منطقتي الميدان والبركنة بمديرية مقبنة غرب تعز".

© RIA Novosti . Igor Zarembo السعودية تعترض صاروخا باليستيا في جازان

وأكد الخليدي: "إحباط قوات الجيش محاولة الحوثيين، وإجبارها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها".

وأضاف: "الحوثيون سحبوا عددا من قتلاهم باتجاه خط العيار، في حين وصل خمسة جرحى من عناصرها الى مستشفاها الميداني في قرية المنبر"، لافتا إلى سعيهم لاختراق جبهة مقبنة بهدف تحقيق تقدم ميداني في عزلة القحيفة أو العبدلة".

يذكر أن الجيش اليمني أعلن مطلع يوليو / تموزالماضي، على لسان قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، السيطرة على مساحة 60 كيلو مترا مربعا في مديرية مقبنة باستعادة سبع قرى ومواقع هامة بينها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود، من قبضة مسلحي "أنصار الله" بعمليات عسكرية.