قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت حركة الملاحة في قناة السويس، أمس الأربعاء، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 67 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5 مليون طن، وذلك بحسب ما أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 40 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.2 مليون طن. كما شهدت القناة عبور 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

وقال بيان لهيئة قناة السويس ، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن حركة الملاحة من اتجاه الشمال تصدرتها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARSEILLE MAERSK، المصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عمان.

وحسب بيان هيئة قناة السويس، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاءت سفينة الحاويات الدنماركية MOGENS MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

وأكد الفريق مميش أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لايدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف الفريق مميش أن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفائتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.