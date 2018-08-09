الخارجية المصرية: 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع السودان

انعقدت في مقر وزارة الخارجية المصرية، على مدار اليومين الماضيين، الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أغسطس/ آب، الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية، والتي شاركت فيها جميع الوزارات والجهات المعنية بالعلاقات المصرية السودانية من الجانبين.

وقال بيان وزارة الخارجية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الاجتماعات ترأسها من الجانب المصري السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، ومن الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية.

وحسب البيان، تم في الاجتماع مناقشة كافة موضوعات التعاون بين الجانبين في المجالات الدبلوماسية والقنصلية والأمنية والاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية والنقل البحري والنهري والتعدين والبترول والكهرباء والطاقة والخدمات والإعلام والتعليم والتعليم العالي وغيرها من المجالات التي تربط بين الدولتين الشقيقتين.

كما تم التباحث في ما يقرب من عشرين مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم مقترحة لدراستها من الجانبين استعداداً للتوقيع خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها في الخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وسيعقب هذا الاجتماع اجتماع تحضيري شامل أخر برئاسة وزيري الخارجية يوم 29 أغسطس/ آب المقبل، وفقاً لما اتفقت عليه قيادتا البلدين الشقيقين، خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يوليو/ تموز الماضي.