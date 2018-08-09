أول تعليق من "أنصار الله" على تصريحات التحالف بشأن حادثة صعدة

انتقدت جماعة "أنصار الله" في اليمن بشدة بيان التحالف العربي بخصوص غارته اليوم على محافظة صعدة التي أسفرت، حسب مصادر طبية، عن مقتل زهاء 43 مدنيا معظمهم من الأطفال.