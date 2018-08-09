تسمية ساحة باسم الرئيس التركي أردوغان في سوريا

غير المجلس المحلي الذي شكلته الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا في مدينة عفرين، شمالي سوريا، أسماء 3 تقاطعات رئيسية وسط المدينة، وأطلق اسم رجب طيب أردوغان على دوار مبنى الحكومة وفقا لما أورته وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت "الأناصول" أنه تم تغييراسم دوار "كاوا" ليصبح دوار "غصن الزيتون" ودوار "نوروز" إلى دوار "صلاح الدين الأيوبي" فيما تم إعطاء اسم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لدوار "مبنى الحكومة".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin أنقرة: استمرار وجود القوات التركية في عفرين لهذا السبب

وكان مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، رئيس الوفد السوري المشارك في مفاوضات أستانا، الدكتور بشار الجعفري قد انتقد في وقت سابق التصرفات التركية التي تقوم بها في الشمال السوري.

وأشار في مؤتمر صحفي له، بعد اختتام الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي الروسية إلى أن تجاوزات إسرائيل في الجنوب السوري لا تختلف عن تجاوزات تركيا في شمال سوريا والبيان الختامي للجولة العاشرة من محادثات أستانا يؤكد الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. بحسب ما نقلته وكالة "سانا".

ولفت الجعفري إلى أن السلطات التركية لم تحترم التزاماتها بشأن منطقة خفض التوتر في إدلب حيث أرسلت قوات عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة إلى إدلب خلافا لاتفاق أستانا حول مناطق خفض التصعيد ثم احتلت مدينة عفرين وطردت أبناءها.

وأضاف الجعفري: لم تكتف السلطات التركية بالاحتلال والعدوان العسكري في سوريا بل قامت بانتهاكات تناقض القوانين الدولية ومنها استبدال الهويات السورية بهويات تركية في المناطق التي احتلتها وكررت ما قامت به إسرائيل في الجولان السوري المحتل.

وبين الجعفري أن "سلطات الاحتلال التركي قامت ببناء مدينة صناعية في مدينة جرابلس السورية المحتلة ما يؤكد نفاقها حيث تدعي في اجتماعات أستانا الالتزام بسيادة سوريا وتقوم بعكس ذلك".

وتمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في 18 مارس/ آذار الماضي، من السيطرة على مدينة عفرين، وإبعاد القوات الكردية منها بالكامل بعد 64 يوما من انطلاق عملية "غصن الزيتون".