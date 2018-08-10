الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في المنطقة العازلة في الجولان

ستقيم الشرطة العسكرية الروسية 8 نقاط بالقرب من المنطقة العازلة في هضبة الجولان على الحدود بين إسرائيل وسوريا.

وقد أعلن نائب قائد الشرطة العسكرية التابعة للقوات الروسية في سوريا فيكتور زايتسيف أن أول معبر بدأ بالعمل في بلدة الويسية.

© Sputnik . Ali Hassoun بالصور... قوات "أندوف" الأممية تتفقد مواقعها السابقة في الجولان

وقال زايتسيف: "نحن نتواجد حاليا في الويسية، محافظة القنيطرة، حيث بدأ بالعمل أول معبر للشرطة العسكرية الروسية. وستقام لاحقا 7 نقاط عسكرية أخرى. وتعتبر هذه النقاط ضمانا لأمن المدنيين في المحافظة".

وأشار نائب قائد القوات الروسية في سوريا سيرغي كورالينكو إن المعابر ستقام بالقرب من المنطقة العازلة، الخاضعة لسيطرة القوات الأممية.

ووفقا لأقواله، فإن العلم الروسي على هذه الأراضي سيضمن السلام للسكان.

وكان مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة قد قال إن رتلا من 10 سيارات تابعا للأمم المتحدة دخل المنطقة اليوم بمرافقة ضباط وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية ومن الجيش السوري إلى المنطقة العازلة وتفقد مواقع انتشار "الأندوف" السابقة في القنيطرة المهدمة وما يحيطها من قرى، فيما يبدو أنه تمهيد لعودة انتشار هذه القوات في المنطقة، مضيفا: إن الرتل المذكور الذي ضم نحو 40 من عناصر قوات حفظ السلام جال في المنطقة عدة ساعات قبل أن يغادرها.