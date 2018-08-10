السعودية تتخذ قرارا "بحريا" عاجلا (صور)

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها قرارا "بحريا" عاجلا، لوقف استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية عديدة.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن البحرية السعودية دشنت دفعة جديدة من الزوارق البحرية الحديثة، التي سيكون هدفها الأساسي تأمين الملاحة في البحر الأحمر.

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تعلن استئناف تصدير النفط عبر مضيق "باب المندب"

ويستهدف تدشين تلك الزوارق، وفقا للصحيفة، حماية ناقلات النفط والسفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة.

ويأتي هذا القرار السعودي، بعد إعلان السعودية عن استهداف "أنصار الله" لإحدى ناقلات النفط في البحر الأحمر بالقرب من ميناء الحديدة، وهو ما أسفر عن اتخاذ المملكة قرارا بوقف عبور ناقلات النفط من مضيق باب المندب، وهو ما وصف بأنه قرار يهدد الاقتصاد العالمي.

وجاء القرار السعودي، بعدما أعلنه في وقت سابق، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن السعودية قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من يوم السبت 4أغسطس/آب.

زوارق جديدة لـ #القوات_البحرية_السعودية جاهزة للإنضمام مع التحالف pic.twitter.com/2eqtOM9Zty — هاني الصفيان (@H_alsufayan) August 9, 2018

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وقال قائد الأسطول السعودي الغربي في منطقة جازان، اللواء بحري ركن حامد الجهني، إن تدشين زورقي "رامين" و"الدسان" يهدف لرفع قدرات وحدات القوات البحرية الملكية.

موقع سبق السعودي: شاهد.. "القوات البحرية" تدشن زوارق حديثة لحماية ناقلات النفط بالبحر الأحمر https://t.co/DtogAXypfV @sabqorg pic.twitter.com/WJcLfN3jjd — أسامة كريم الحرمي (@usama_alharemi) August 10, 2018

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وتابع: "يأتي هذا التدشين ضمن الإجراءات لدعم عمليات التحالف البحري في منطقة العمليات، لتأمين وحماية المياه في جنوب البحر الأحمر، بعدما قامت به المليشيا الحوثية من استهداف لناقلات النفط والسفن التجارية".

دفعة إضافية من الزوارق الفرنسية الصنع ومزودة بأجهزة رصد متطورة

“القوات البحرية” تدشن زوارق حديثة لحماية ناقلات النفط بالبحر الأحمرhttps://t.co/nsbnkiNYfd pic.twitter.com/IxHAYtF8fl — سلمان ساحق المجوس 🇸🇦 (@nnaaiiff5) August 9, 2018

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وأشارت الصحيفة إلى أن الزوارق البحرية الجديدة، فرنسية الصنع، وتتميز بسرعتها وقدرتها على المناورة والإبحار لمسافات طويلة، وتتسع لـ8 أفراد من طاقمها، ويمكنها إنقاذ 20 فرد في عرض البحر.

تعرف على رامين ودسان pic.twitter.com/ptOBfsVbvT — هاني الصفيان (@H_alsufayan) August 9, 2018

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