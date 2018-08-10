أعلن الأمين العام لحزب "بيارق الخير" الذي يترأسه وزير الدفاع العراقي السابق، في العاصمة العراقية بغداد، محمد الخالدي، عن المرحلة المقبلة للعراق بعد انتهاء عد أصوات الناخبين يدويا.

© Sputnik . Sarah Noreddine مفوضية الانتخابات في العراق تعلن انتهاء عملية فرز الأصوات يدويا

وأوضح الخالدي، في تصريح لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم 9 أغسطس/آب، قائلا:

"حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج اكتمال عملية عد أصوات الناخبين في الانتخابات العراقية، يفسح الطريق أمام رئيس الجمهورية بتكليف النائب الأكبر سنا في البرلمان لعقد جلسة خلال 15 يوما".

وأضاف الخالدي أن انتهاء عد الأصوات، سيطعن به 3 أيام في المحكمة الاتحادية، وينظر بالطعون لمدة 10 أيام، وإذا لم يكن هناك طعن، يصدق عليه ويدعو رئيس الجمهورية لجلسة برلمان.

ونوه الأمين العام لحزب "بيارق الخير" إلى أن مباحثات تشكيل الحكومة مستمرة بين الكتل، وهناك تقارب بينها، متداركا: "لكن لم يحصل اتفاق حتى الآن".

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وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الاثنين الماضي 6 أغسطس/ آب، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشكل رسمي.

وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في 6 يونيو/ حزيران الماضي.

وأيدت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرار البرلمان بالعد اليدوي، فيما اعتبرت قراره بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين غير صحيح.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، أظهرت فوز تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وحصوله على 54 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح"، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري، وحصوله على نحو 47 مقعدا، ثم ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة بنحو 42 مقعدا.

وتنافس في هذه الانتخابات 23 تحالفا، و45 حزبا، 19 مرشحا مستقلا، بإجمالي 6990 مرشحا مصادقا عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويتكون البرلمان العراقي من 329 مقعدا بينها 9 مقاعد مخصصة للكوتا (الأقليات)، بينها 71 مقعدا للعاصمة بغداد، وتوزع المقاعد بين الرجال والنساء، بحسب الإحصائيات السكانية لمحافظات البلاد.