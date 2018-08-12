الأردن يعلن انتهاء العملية الأمنية ضد خلية إرهابية في السلط

أعلنت جمانة غنيمات، الناطقة باسم الحكومة الأردنية، أن الأمن تمكن من القبض على 5 إرهابيين وقتل 3 آخرين، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف غنيمات، أن من قتلوا ينتمون إلى خلية إرهابية يشتبه بتورطها في حادثة الفحيص.

وتابعت أن نتائج العملية الأمنية أسفرت عن "ارتقاء أربعة شهداء من مرتّبات القوّة الأمنيّة المشتركة التي داهمت الموقع، بعد أن سطروا مثالا يحتذى في الشجاعة والبطولة، والدفاع عن ثرى الوطن".

وأكدت غنيمات أن العملية الأمنية تمت استنادا إلى معلومات موثقة وعمليات استخبارية دقيقة.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ العملية الأمنية "على عدة مراحل وبتخطيط محترف وخطوات مدروسة وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين، وعدم الإضرار بهم كونها جرت في منطقة مأهولة بالسكان".