الدفاع الروسية: عودة أكثر من 100 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "عاد من لبنان إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 98 لاجئا عبر معبرين "جديدة يابوس" والدبوسية، وبهذا يكون قد عاد منذ 18 تموز/يوليو 2018 من لبنان، 6685 شخصا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.
ووفقاً لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.
وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.
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