جرحى باشتباكات بين القوات التركية ومدنيين في إدلب على خلفية قنص فلاح سوري

وقعت مساء أمس الأحد 12 آب/ أغسطس، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين أهالي قرية كفرجوم السورية الواقعة شمال غربي إدلب وبين قوات "الجندرمة التركية" أدت إلى وقوع إصابات من الطرفين.

© AFP 2018 / Bulent Kilic دمشق تعتبر توغل القوات التركية والأمريكية في منبج عدوان متواصل على سوريا

وذكرت مصادر محلية في ريف إدلب الشمالي لوكالة " سبوتنيك " أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة اندلعت عند الساعة السابعة من مساء الأحد 12 أغسطس بين أهالي بلدة كفرجوم شمال غربي إدلب مع عناصر "الجندرمة التركية" بالقرب من البلدة، وأدت إلى وقوع إصابات من طرفي الاشتباك الذي وقع على خلفية قيام عنصر من "الجندرمة" بقنص مواطن من أهالي القرية أثناء قيامه بالأعمال الزراعية في أرضه.

وأضافت المصادر أن إحدى القيادات العسكرية في ما يسمى "الجبهة الوطنية للتحرير" المقربة من تركيا تدخلت لاحتواء الموقف، في وقت أرسلت فيه القوات التركية تعزيزات عسكرية إلى محيط القرية تحسبا لحدوث أي طارئ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها حدوث تصادم بين أهال من محافظة إدلب مع القوات التركية منذ بدء تركيا بنشر نقاط مراقبة لها في المحافظة.