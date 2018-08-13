"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي جديد

أعلن "أنصار الله" (الحوثيون) استهداف تجمعات لقوات التحالف العربي والقوات المشتركة، في الساحل الغربي لليمن، بصاروخ باليستي قصير المدى.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله": "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات للغزاة والمنافقين في الساحل الغربي".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تسيطر على مواقع لقوات هادي في جيزان

يشار إلى أن جماعة أنصار الله تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب الجاري عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية، التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.