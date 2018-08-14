الرئيس اليمني يدعو قيادات المؤتمر للاصطفاف في مواجهة "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. وقال الرئيس هادي، في اجتماع ترأسه بقيادات تنظيم المؤتمر المتواجدة في العاصمة المصرية القاهرة على هامش زيارته: "ننطلق من هنا لإعادة اللحمة وبناء بيت المؤتمر ليتعافى وينتصر الوطن معه وبه وبالتعاون والشراكة الفاعلة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية التي نتشارك معها اليوم الدم في معركتنا الشريفة للدفاع عن وطننا وأحلام أبناءنا، لإيقاف عبث الكهنوت ومليشياته الانقلابية".
واستطرد الرئيس اليمني: "ما نحتاجه اليوم هو الابتعاد عن استحضار محطات الخلاف والاختلاف والمضي للانتصار للوطن وثورته وجمهوريته ووحدته ومخرجات حواره الوطني، ولأنفسنا وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد".
مؤكدا أن العالم اليوم ينظر إلى المؤتمر الشعبي العام ولديه أمل كبير أن يلم شتاته ويجمع صفوفه على قواعد ثابتة لا مجال للانحراف عنها ومن ذلك مقاومة الانقلاب ومساندة الشرعية الدستورية للوصول إلى إنهاء الانقلاب واستعادة العملية السياسية والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
معتبرا أن حالة الشتات التي شهدها المؤتمر مؤخرا، سحابة صيف ويجب أن تنتهي، فالمؤتمر أمانة في أعناق الجميع والعودة للعمل المؤسسي لهذا التنظيم العريق وإصلاح التباين والاختلالات القائمة التي لا تستند على مرجعيات أو وقائع".
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