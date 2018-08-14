إصابة محافظ تعز جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في عدن

أصيب محافظ تعز أمين أحمد محمود، إثر تفجير استهدف موكبه في محافظة عدن جنوبي اليمن.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... نجاة مسؤول وضابط من الاغتيال في مدينة تعز

القاهرة — سبوتنيك . قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب محافظ محافظة تعز أمين أحمد محمود في الشارع الرئيسي لمنطقة انماء بمديرية المنصورة، عقب خروجه من منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن".

وأشار المصدر، إلى "أن التفجير أسفر عن إصابة المحافظ وعدد من مرافقيه".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه بتشكيل لجنة رئاسية للوقوف على أوضاع محافظة تعز والدفع باستكمال تحريرها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".