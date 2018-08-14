"أنصار الله" تحبط هجوما للجيش اليمني في صعدة اليمنية وتوقع قتلى

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نفذت زحفاً باتجاه جبل تويلق بمديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية".
وكانت القوات الحكومية أعلنت في 24 يونيو/ حزيران الماضي تحرير جبال تويلق من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" بعملية عسكرية للجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف.
يُذكر أن الجيش اليمني يخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكن خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقعه الرسمي.
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