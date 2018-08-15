لماذا اتصل محمد بن سلمان برئيس الوزراء الباكستاني

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الباكستاني المنتخب عمران خان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "ابن سلمان، هنأ عمران خان، بمناسبة انتخابه للمنصب الجديد، فيما عبر رئيس الوزراء الباكستاني، عن شكره لولي العهد السعودي على تهنئته، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين المملكة وباكستان في مختلف الجوانب.

© REUTERS / REUTERS TV بعد اتصال الملك سلمان... عمران خان يختار السعودية وإيران في أول زيارة رسمية

وقال موقع "تايمز إسلام أباد" الباكستاني، الاثنين الماضي، إن "رئيس الوزراء الجديد عمران خان اختار إيران كأول بلد سيزوره رسميا بعد فوزه بالانتخابات، وسيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بعد طهران". ووفقا للموقع، فإن زيارة خان الأولى للخارج ستبدأ بعد تنصيبه رئيسا للوزراء في 18 أغسطس/أب الجاري.

الجدير بالذكر، أن حركة الإنصاف الباكستانية (زعيمها عمران خان)، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها "الرابطة الإسلامية" و" حزب الشعب".