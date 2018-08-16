"أنصار الله" تكشف للمرة الأولى عن فتح خطوط مع السعودية

كشفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، للمرة الأولى، تفاصيل استهداف مطار أبوظبي في العاصمة الإماراتية، بالإضافة إلى الرسالة التي أرسلتها إلى القيادة في روسيا.

وقال عبدالسلام، في مقابلة على قناة "المسيرة"، إن "استهداف مطار أبوظبي كانت عملية ناجحة، مؤكدا سقوط 14 جريحا وإحادث تدميرا كبيرا داخل المطار"، وأوضح، أن الصواريخ الباليستية هي أكثر الملفات التي تبحثها الأطراف الدولية في أي لقاء.

وأوضح الناطق الرسمي، أن "المشاورات القادمة عبارة عن تحديث أفكار وليست مفاوضات تفضي الى حلول جادة"، مشيرا إلى أن " مجزرة طلاب ضحيان في صعدة كان لها أثر كبير وأسهمت في تعرية النظام السعودي الأمريكي".

وقال "نحن لا نراهن على الأمم المتحدة في إيقاف المجازر ورهاننا على الشعب اليمني والشعوب الحرة".وأضاف أن "السعودية هي صاحبة القرار في الحرب على اليمن، مؤكدا أن أنصار الله ذهبت لفتح خطوط مع النظام السعودي باعتباره هو المسؤول الأول والمباشر في القرار الميداني والرئيسي".

وفي تعليقه على معركة الساحل الغربي، قال عبد السلام، أن "كيان العدو الإسرائيلي نشط وقلق في معركة الساحل الغربي وأن دول العدوان كانت تراهن على تحقيق انجاز عسكري هناك"، مضيفا أن "القاعدة وداعش تتواجد ضمن قوى العدوان التي تقاتل في مناطق الساحل الغربي".

وذكر عبد السلام، أن "دول العدوان أوقفت صفقات تبادل الأسرى وأنها لا تعير اهتماما بالجوانب الإنسانية"، مشيرا إلى أن "ما قدمه السيد عبدالملك بدرالدين بشأن ميناء الحديدة أسقط على العدوان مبررات استهدافه".

وفي ختام لقائه، قال المسؤول في أنصار الله إن "الجماعة أبلغت روسيا احتجاجها على طباعة مبالغ كبيرة من العملة اليمنية دون غطاء وتسببت في أضرار اقتصادية في اليمن". وقال: "نحن نؤيد المصالحة اليمنية ونؤكد أن اليمن يتسع للجميع".