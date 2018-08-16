رئيس الحكومة السورية: فتح المعابر مع الجوار مرهون بتحقيق مصلحتنا بشكل خاص

أكد رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، أن انتصارات الجيش العربي السوري قلبت الموازين في المنطقة وخصوصا مع دول الجوار.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يسيطر على معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن

وردا على سؤال لصحيفة "الوطن" السورية حول مصير المعابر الحدودية مع العراق و الأردن وذلك بعد أن استعاد الجيش السوري مؤخرا السيطرة على معبر نصيب مع الأردن، وعلى قسم كبير من الحدود مع العراق ومعبر البوكمال ، قال رئيس الحكومة: "باعتراف الجميع، الصديق وغير الصديق وعلى الصعيد الدولي أنهم رأوا الانتصار العظيم الذي حققه الجيش العربي السوري ، ونحن معنيون بشكل كبير لأن نكون حكومة تكاملية مع انتصار جيشنا".

وأضاف: "كل خطوة سنقوم بها عبر التبادل التجاري والعلاقات مع الدول الصديقة ودول الجوار مبنية على تحقيق الفائدة وبما يحفظ تضحيات الجيش، وكل ما يحقق لنا الفائدة الاقتصادية في المعابر وفي العلاقات مع الدول الصديقة والدول الإقليمية سيكون تحت عنوان الوطن والفائدة والمصلحة الوطنية، هناك خطوات في إعادة المعابر وخطوات مع دول الجوار وسيعود المعبر للعمل عندما تتحقق المصلحة المحلية بشكل خاص".