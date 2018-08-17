صورة الملك سلمان تحلق في سماء أوروبا

حلق الكابتن عبد العزيز ناصر المنصوري، في مهرجان مدينة "ناونتشوف" الدولي للمناطيد في نسخته الـ11، في بولندا، بمشاركة عدد كبير من الفرق الأوروبية ومناطيد من أمريكا وأستراليا واليابان.

وعبر المنصوري عن اعتزازه وفخره بالطيران عالميًا بمنطاد يحمل راية التوحيد ورسالة خادم الحرمين الشريفين. بحسب موقع "عاجل".

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وقال المدير الفني للمنطاد، شهاب ناصر المنصوري، إن الجمهور البولندي رحّب بمشاركة منطاد خادم الحرمين، المتوج براية التوحيد وصورة الملك سلمان، الذي يقود سفينة البيت الخليجي والدفاع الأول عن مكاسب الوحدة العربية والإسلامية، لتكون أحد أهم ذكرى يرسمها الفريق في قلوب وعقول الجمهور البولندي.

وأضاف المنصوري، أن مشاركة منطاد خادم الحرمين الأوروبية، تأتي ضمن مشاركات الفريق في شتى الاحتفالات الوطنية والثقافية لدول العالم، التي بدأت في بولندا، وتتبعها كل من روسيا الاتحادية وإيطاليا، استكمالًا للمشاركات العربية والدولية التي أطلقها الفريق خلال مارس الماضي، ومتضمنًا طيران الفريق بالأردن، حيث حظي برعاية مباشرة من الملك عبد الله الثاني، والذي ثمّن عاليًا جهود خادم الحرمين الشريفين وحرصه على مساندة ودعم الأردن بشتى المجالات.

منطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الذي دشنته دولة #الإمارات ينهي جولته الأوروبية الأولى في مهرجان مدينة ناونتشوف البولندية الدولي للمناطيد في نسخته الـ 11.



🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/mtr1JJYaDy — عبدالله الجديع 🇸🇦 (@A_Aljadea) August 17, 2018

وثمن الكابتن المنصوري، الدور الكبير والدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ لدعم المواهب الشبابية على صعيدي المملكة ودول الخليج العربي.

كما رحّب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان آدم برونشسكي، بالمشاركة المميزة والأوروبية الأولى لمنطاد خادم الحرمين الشريفين، الذي يرسم من خلالها الريادة الكبيرة للمملكة في مد جسور التواصل بين شعوب العالم.

وأثنى على جهود المملكة في المجال الإنساني، والتي شملت أكبر عمل إنساني وطبي تشهده بولندا من خلال عملية فصل التوأمين البولنديتين والتي تم إجراؤها بنجاح في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض مؤخرًا.