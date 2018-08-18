"الحوثيون" يعلنون مقتل قيادي كبير في تنظيم "القاعدة" بمأرب اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" مقتل قيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن مصدر عسكري قوله، اليوم السبت "تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لمرتزقة العدوان وعناصر القاعدة باتجاه وادي الملح، شرق صرواح، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى، بينهم القيادي في التنظيم المدعو غالب الزايدي".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad مقتل وإصابة 3 طلاب إثر إطلاق نار في حفل تخرج بالكلية العسكرية جنوبي اليمن

وأضاف المصدر "ترك المرتزقة وعناصر القاعدة جثث قتلاهم في ميدان المعركة بينها جثة القيادي الزايدي"، لافتا إلى أن "الزايدي من أبرز قيادات تنظيم القاعدة في اليمن ومتورط في العشرات من العمليات الإرهابية بحق المواطنين والجيش والأمن".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015، عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة في صنعاء، والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وينشط عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في عدة مناطق باليمن، أبرزها حضرموت، فيما يشن هجمات في مناطق متفرقة في البلاد.