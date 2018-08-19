الجيش اليمني يتقدم بمحافظة البيضاء ويسيطر ناريا على مفرق استراتيجي

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة في مديرية الملاجم وأصبحت تسيطر ناريا على مفرق البياض الاستراتيجي، إثر معارك لا تزال مستمرة".
يذكر أن القوات الحكومية سيطرت، أمس السبت، بغطاء جوي من طيران التحالف على عدد من المواقع في جبهتي قانية وفضحة بينها جبال الفضحتين وجبال القرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض.
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويضم الإمارات وعددا من الدول العربية منذ مارس/ آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
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