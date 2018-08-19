الجيش اليمني يتقدم بمحافظة البيضاء ويسيطر ناريا على مفرق استراتيجي

أحرز الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقدما جديدا في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمحافظة البيضاء غربي اليمن، وسيطر، مساء اليوم الأحد، ناريا على مفرق البياض الاستراتيجي.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة في مديرية الملاجم وأصبحت تسيطر ناريا على مفرق البياض الاستراتيجي، إثر معارك لا تزال مستمرة".

© AP Photo / Saudi Press Agency غارة خاطئة للتحالف العربي في اليمن ومقتل 10 عسكريين من قوات هادي

وأضافت أن "أكثر من 25 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم خلال المعارك المتواصلة لليوم الثاني، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، فيما دمر طيران التحالف العربي ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات"، مشيرة إلى "استعادة القوات سبعة أطقم كانت بحوزة الميليشيا، وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

يذكر أن القوات الحكومية سيطرت، أمس السبت، بغطاء جوي من طيران التحالف على عدد من المواقع في جبهتي قانية وفضحة بينها جبال الفضحتين وجبال القرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويضم الإمارات وعددا من الدول العربية منذ مارس/ آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.