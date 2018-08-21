"أنصار الله" تحبط 3 محاولات زحف لقوات الرئيس هادي شمال صعدة

دارت معارك عنيفة، اليوم الاثنين، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الرئيس هادي نفذت ثلاث محاولات زحف بغطاء جوي مكثف من طيران التحالف باتجاه جبال المصانع والرأس وعرف في مديرية باقم شمال صعدة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقتحم مواقع لقوات يمنية في عسير

وأضاف أن "مسلحي أنصار الله أحبطوا محاولات تقدم قوات الرئيس هادي، وألحقوا بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

لافتاً إلى "شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة في المديرية".

وكان الجيش اليمني أعلن الخميس، اقتحام مركز مديرية باقم من الجهتين الشرقية والشمالية بهجوم واسع من جبال عرف والرأس وشيحاط، واستعادة محجر باقم الشرقي والوصول إلى مشارف حارة الشرف في مركز المديرية، عقب معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله.

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.