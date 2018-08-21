"أنصار الله" يحررون 19 من أسراهم بصفقة تبادل مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، عن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للجماعة، أنه "تم تحرير 19 أسيرا بعمليتي تبادل مع الجيش اليمني في جبهة مأرب".

مشيرة إلى "أن تحرير الأسرى جاء بعد عملية تفاوض استمرت لأشهر عبر وساطات محلية تكللت بالنجاح".

وكان رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى قد أعلن السبت، على صفحته في "فيسبوك"، تحرير 14 أسيرا من "أنصار الله" بعملية تبادل مع القوات الحكومية في جبهتي مأرب والجوف.

واتهم الحوثي في وقت سابق دول التحالف بإعدام أسرى الجماعة، قائلا: "دول العدوان تستثمر كل شيء خارج القانون وتعدم أسرانا بالطيران والأسرى الآخرين بأساليب وحشية".

نذكر أن القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" نفذوا العديد من صفقات تبادل الأسرى آخرها في 24 يونيو الماضي، تم بموجبها تحرير 114 أسيرا من الطرفين، تضمنت إفراج الجيش اليمني عن 74 أسيرا من مسلحي "أنصار الله" مقابل الإفراج عن 40 أسيرا من قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي.