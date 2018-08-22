متحدث "أنصار الله" يصف تصريحات وزير الأوقاف السعودي حول إسرائيل بغير البريئة

علق المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير الأوقاف السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، بشأن موقف إسرائيل من المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج.

القاهرة — سبوتنيك. وقال عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "غير بريئة تصريحات وزير الأوقاف السعودي بوصف الكيان الصهيوني بأنه دولة".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزير سعودي مشيدا بإسرائيل: لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)

معتبرا إياها "تصريحات خطيرة قد تؤسس لمعادلة الحج مقابل الاعتراف بإسرائيل ".

مشيرا إلى أن "على المسلمين أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان".

وكان وزير الأوقاف السعودي قال في تصريحات تلفزيونية: "ما أثار العجب هو أن دولة إسرائيل التي نعرف عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم للمملكة لأداء فريضتهم، أما إحدى الدول كما بلغنا منعت الحجاج من الحج، وهذه سقطة كبيرة جدا جدا، ومن قام بهذا الفعل فإنه حري بالعقوبة من الله عاجلا غير آجل".

في إشارة ضمنية إلى قطر التي تبادلت مع السعودية اتهامات بمنع الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فيما تصر المملكة على أنها ترحب بالحجاج القطريين وأن الدوحة هي التي تمنعهم.