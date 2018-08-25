"أنصار الله" تعلن ضرب موقعين للجيش السعودي في جازان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم السبت 25 أغسطس/ آب، قصف موقعين تابعين للجيش السعودي في جازان، جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. وأشارت "أنصار الله" إلى أن القصف تم بواسطة صاروخين باليستيين من نوع "زلزال 2".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن "مسلحي الجماعة "أطلقوا صاروخين نوع زلزال 2 (مداه 15 كيلو مترا) على موقعي مشعل وملحمة في جازان".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت أمس عن قصفها موقعا عسكريا سعوديا في جازان، فيما أشارت قوات الدفاع الجوي السعودي عن اعتراضها الصاروخ، الذي لم يسفر عن أي إصابات.

وأعلنت كذلك أنصار الله" أمس الجمعة، عن إسقاط طائرة "تجسس" تابعة للتحالف أثناء تحليقها فوق موقع نهوقة بقطاع نجران.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.