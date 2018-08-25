عودة 150 لاجئا من لبنان إلى سوريا أمس

أفادت نشرة معلومات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم السبت، بأن نحو 150 لاجئا سوريا عادوا إلى ديارهم من لبنان خلال يوم أمس.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة "عاد 144 لاجئا (43 امرأة و 73 طفلا) من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضي عبر منفذي "جديدة يابوس" و"الدبوسية".

وأشارت النشرة إلى إجلاء 626 لاجئا من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

© Sputnik . Mohammad Maarouf عودة نحو 200 لاجئ سوري من لبنان خلال يوم أمس

بالإضافة إلى ذلك قامت وحدات المهندسين السوريين بنزع الألغام من مساحة 3.2 هكتارا وخمس مبان وكيلو مترا واحد من الطرق في محافظة حمص.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو/ تموز الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.