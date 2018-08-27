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13:47 27 أغسطس/ أب 2018
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    إنتاج الغاز المسال في قطر

    صحيفة: "مبادرة ذكية" تمزق القيود حول قطر وتصفع "دول المقاطعة"

    © AFP 2018 / Karim Jaafar
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "الراية" القطرية، عن ما وصفتها بـ"الصفعة الجديدة" لدول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تعكس قوة قطر، مع مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية.

    أعلن أيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا لدى الدوحة، أمس الأحد، في تصريحات لصحيفة "الراية" القطرية، عن إعفاء القطريين من تأشيرة دخول إلى أوكرانيا نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل".

    الدوحة، قطر
    © Fotolia / Kingslyg
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    وكشف ميكيتينكو، أيضا عن "وجود مشاورات جارية لتدشين خط جوي جديد بين البلدين، إضافة إلى زيارات واتفاقيات جديدة تشهدها الفترة المقبلة لتعكس عمق وتطور العلاقات القطرية الأوكرانية"، كما كشف عن عقد أول اجتماع للجنة المشتركة للتعاون التقني والاقتصادي بين البلدين في الفتره من أكتوبر إلي نوفمبر المقبل، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري في المعرض التقني العسكري الدولي في كييف الشهر المقبل، فضلا عن مشاركة وفد وزاري أوكراني في معرض ميليبول بالدوحة أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

    وأكد السفير الأوكراني، أن "المشاورات مستمرة لاستيراد الغاز القطري عبر محطة خارج الأراضي الأوكرانية، بينما ستشهد العلاقات التجارية تناميا"، لافتا إلى توقيع اتفاقية تعاون بين ميناء حمد الدولي والموانئ الأوكرانية نهاية الشهر الماضي.

    ويعد ذلك القرار هو الثاني من نوعه بعد قرار مماثل من الهند، حيث أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" قبل يومين، أن "قطر وقعت اتفاقا مع الهند يقضي بإعفاء مواطنيها من متطلبات التأشيرة العادية لدخول الهند، ومنحهم أفضلية الحصول على التأشيرة الإلكترونية".

    كما عبر السفير الأوكراني عن رفض بلاده لـ"حصار قطر"، معتبرا أن العالم العاقل يؤيد موقف قطر في الأزمة الخليجية التي وصفها بالحرب الباردة التي تضر المنطقة بأسرها.

    وأشاد بأداء الدبلوماسية والحكومة القطرية في مواجهة الأزمة، مؤكدا أن افتتاح ميناء حمد الدولي كان مبادرة ذكية لتمزيق القيود حول قطر من قبل دول المقاطعة، ومثمنا موقف الدبلوماسية القطرية وتعاملها مع الأزمة بمهنية وتأكيدها على الالتزام بالوساطة الكويتية حين عرضت بلاده استعدادها للمساعدة.

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