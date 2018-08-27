صحيفة: "مبادرة ذكية" تمزق القيود حول قطر وتصفع "دول المقاطعة"

أعلن أيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا لدى الدوحة، أمس الأحد، في تصريحات لصحيفة "الراية" القطرية، عن إعفاء القطريين من تأشيرة دخول إلى أوكرانيا نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل".
وأكد السفير الأوكراني، أن "المشاورات مستمرة لاستيراد الغاز القطري عبر محطة خارج الأراضي الأوكرانية، بينما ستشهد العلاقات التجارية تناميا"، لافتا إلى توقيع اتفاقية تعاون بين ميناء حمد الدولي والموانئ الأوكرانية نهاية الشهر الماضي.
ويعد ذلك القرار هو الثاني من نوعه بعد قرار مماثل من الهند، حيث أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" قبل يومين، أن "قطر وقعت اتفاقا مع الهند يقضي بإعفاء مواطنيها من متطلبات التأشيرة العادية لدخول الهند، ومنحهم أفضلية الحصول على التأشيرة الإلكترونية".
دولة قطر وجمهورية الهند تتفقان على إعفاء المواطنين القطريين من متطلبات التأشيرة العادية لدخول الهند، ومنحهم أفضلية الحصول على التأشيرة الإلكترونية.— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 25, 2018
كما عبر السفير الأوكراني عن رفض بلاده لـ"حصار قطر"، معتبرا أن العالم العاقل يؤيد موقف قطر في الأزمة الخليجية التي وصفها بالحرب الباردة التي تضر المنطقة بأسرها.
وأشاد بأداء الدبلوماسية والحكومة القطرية في مواجهة الأزمة، مؤكدا أن افتتاح ميناء حمد الدولي كان مبادرة ذكية لتمزيق القيود حول قطر من قبل دول المقاطعة، ومثمنا موقف الدبلوماسية القطرية وتعاملها مع الأزمة بمهنية وتأكيدها على الالتزام بالوساطة الكويتية حين عرضت بلاده استعدادها للمساعدة.
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