الأمم المتحدة تعلق على اشتباكات طرابلس في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ مساء أمس الأحد، داعية جميع الأطراف لوقف جميع الأعمال العسكرية على الفور.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية، في بيان مساء اليوم الاثنين: "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها وتدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية".

© AFP 2018 / Abdullah Doma ليبيا: سقوط مدنيين جراء اشتبكات في طرابلس وبيان استنكار لما حدث

وأضاف البيان: "تعرب البعثة عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين، وتذكّر جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشددت البعثة في بيانها على ضرورة "عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف"، محذرة من أن "تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق".

وجددت البعثة دعمها لحكومة الوفاق الوطني، داعيةً جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة.

وأعربت البعثة عن استعدادها "لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة لهذا الغرض".

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الأحداث، وهدد المجموعات المسلحة الخارجة على القانون بالمحاسبة وبعقوبات دولية، جراء ما تسببت به من ترويع للمواطنين بضواحي طرابلس.