الأمم المتحدة تعلق على اشتباكات طرابلس في ليبيا

القاهرة — سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية، في بيان مساء اليوم الاثنين: "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها وتدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية".
وشددت البعثة في بيانها على ضرورة "عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف"، محذرة من أن "تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق".
وجددت البعثة دعمها لحكومة الوفاق الوطني، داعيةً جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة.
وأعربت البعثة عن استعدادها "لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة لهذا الغرض".
وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.
واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الأحداث، وهدد المجموعات المسلحة الخارجة على القانون بالمحاسبة وبعقوبات دولية، جراء ما تسببت به من ترويع للمواطنين بضواحي طرابلس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)