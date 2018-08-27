طيران التحالف العربي يشن سلسة غارات على صعدة والحديدة غربي اليمن

كثف طيران التحالف العسكري العربي، اليوم الاثنين، غاراته على محافظة صعدة اليمنية على الحدود مع السعودية، وقصف مقر الكلية البحرية في الحديدة غربي اليمن.

القاهرة-سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء في تصريحات خاصة، إن طيران التحالف "شن ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال المحافظة، أسفرت إحداها عن وقوع جريح، واستهدف مثلث مديرية شدا ومحيطه غرب محافظة صعدة بخمس غارات أخرى أسفرت عن أضرار مادية".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... صراع جديد بين حكومة هادي وعسكريين في المقاومة الجنوبية

وأشار المصدر إلى أن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مديريات شدا وباقم ورازح الواقعة على الشريط الحدودي.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، ذكر المصدر أن طيران التحالف قصف بغارة مقر الكلية البحرية في مديرية الميناء بمدينة الحديدة، واستهدف بغارة أخرى ساحل الكثيب في المدينة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية، عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018، عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471، نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.