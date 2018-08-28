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    طائرة إماراتية، تابعة لشركة Emirates، بعد هبوط اضطراري لها في مطار دبي الدولي، الإمارات المتحدة 3 أغسطس/ تموز 2016

    رغم نفي الإمارات... الحوثي يحلل الهجوم على مطار دبي ويتوعد بالمزيد

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
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    ما زالت أصداء الهجوم النوعي الذي أعلنته جماعة "أنصار الله" على مطار دبي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3" متواصلة، فيما قالت هيئة الطيران المدني الإماراتي، إنه لا صحة لما يتم تداوله في "وسائل الإعلام الحوثية" بخصوص مطار دبي الدولي.

    وقال المحلل العسكري اليمني، العميد يحيى الحوثي، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "العملية جاءت ردا على جرائم تحالف العدوان الغاشم على اليمن وأبرياء اليمن، وردا على الإرهاب الذي يقومون به يوميا ضد الأطفال الأبرياء سواء في محافظة صعدة أو في ضحيان، هذه الجرائم التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و 70 جريحا وكذلك ما حصل قبل يومين في محافظة الحديدة من قتل الأطفال الذين ليس لهم أي علاقة بما يحصل في هذه الحرب"، على حد قوله.

    مطار دبي الدولي
    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    بيان بشأن حركة الملاحة في مطار دبي عقب استهدافه من قبل "أنصار الله"

     وأضاف: "هذا هو الرد الذي ينتظره أبناء الشعب اليمني اذ يعد شرفا كبيرا وانتصارا حقيقيا للقوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير الذي أثبت أنه يستطيع الوصول الى أي مكان في الرياض  والسعودية  والإمارات او في أي دولة من دول العدوان على اليمن".

    وأكد العميد يحيى الحوثي أن "الطيران المسير والقوة الصاروخية أصبحا نقطة التغيير منذ بدء إطلاق هذه الصواريخ على الرياض ومطار الرياض والمنشآت الحيوية في الرياض وكذلك في أبوظبي ودبي، وهذه الطائرات غيرت مسار معركة أبناء اليمن وأبناء الجيش اليمني واللجان الشعبية وكل المجاهدين الشرفاء في مواجهة قوى العدوان".

    وختم العميد الحوثي: "إن شاء الله سيتبعها عمليات نوعية أخرى، فكلما زاد بطش العدوان السعودي على اليمن كلما زادت الضربات المركزة في صميم العدوان، وسنستهدف في المرات القادمة المنشآت الحيوية في المطارات أو في الشركات النفطية وكل ما يمكن أن تصل اليه الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية، وبذلك أصبحت كل تلك المواقع مستهدفة من نيراننا بشكل مباشر، ويوما بعد يوم ترتفع وتيرة هذه الضربات وهذه العمليات أكثر فأكثر ضد هذه القوى العدوانية على اليمن".

    وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الاثنين 27 أغسطس/ آب، استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3".

    وقال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن العملية النوعية اليوم في الإمارات، وبالتحديد على مطار دبي، تعتبر عملية تحذيرية أخرى بعد قصف شركة "أرامكو" السعودية.

    مطار دبي الدولي
    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    "أنصار الله" تستهدف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3"

    وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، قبل نحو شهر، أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي، موضحة أن "سلاح الجو المسير قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

    وأعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله في "وسائل الإعلام الحوثية" بخصوص مطار دبي الدولي.

    وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات سريان حركة الملاحة بشكل طبيعي، نافية ما تداولته وسائل الإعلام التابعة لجماعة "أنصار الله" حول استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة.

    ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن الهيئة، مساء اليوم الاثنين: "حركة الملاحة الجوية تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".

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    أخبار اليمن, أخبار السعودية, جماعة أنصار الله الحوثي, التحالف العربي, عبد الملك الحوثي, الإمارات, اليمن
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