أحمد بن بريك: وجود دولة قوية في جنوب اليمن يؤمن التجارة العالمية

وأضاف بن بريك، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أن الجمعية الوطنية عقدت اجتماعا استثنائيا قبل أيام، لوضع مؤشرات للقاء جنيف، حيث تم تحديد 5 أعضاء للمشاركة في الحوارات القادمة للتسوية السياسية، مشيرا إلى أنه التقى بالمبعوث الأممي في وقت سابق واتضحت له الرؤية التي يتبناها غريفيث.
وأشار بن بريك إلى أنه يسعى لـ"حماية التجارة الدولية وباب المندب"، مؤكدا أنه بدون الجنوب ستكون التجارة في خطر.
ولفت إلى أن "القراصنة يحاولون جاهدين للسيطرة على السفن وقبل فترة وجيزة استطاع عدد قليل من القراصنة من السيطرة على الملاحة في خليج عدن، لهذا فإن وجود دولة قوية مستقلة في الجنوب سيحقق الأمن للتجارة الدولية ويقضي على وجود القراصنة في جنوب البحر الأحمر".
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