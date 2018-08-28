أحمد بن بريك: وجود دولة قوية في جنوب اليمن يؤمن التجارة العالمية

قال اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي في الجنوب اليمني، إن المجلس الانتقالي سيشارك في عملية التسوية القادمة، والتي ستعقد جلساتها في جنيف من أجل السلام في اليمن.

وأضاف بن بريك، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أن الجمعية الوطنية عقدت اجتماعا استثنائيا قبل أيام، لوضع مؤشرات للقاء جنيف، حيث تم تحديد 5 أعضاء للمشاركة في الحوارات القادمة للتسوية السياسية، مشيرا إلى أنه التقى بالمبعوث الأممي في وقت سابق واتضحت له الرؤية التي يتبناها غريفيث.

© Photo / Southern Transition Council قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: تلقينا دعوة للمشاركة في مشاورات جنيف

وأكد رئيس الجمعية الوطنية "دعم أي جهد يمكن أن يصل بالبلاد إلى سلام دائم، على أن لا يظلم شعبنا ولا يقف في طريق حريته"، مشيرا إلى أن العرب يمتلكون قوى سياسية ومناطق حيوية واستراتيجية وهامة ستساعدهم على الخروج من الأزمات.

وأشار بن بريك إلى أنه يسعى لـ"حماية التجارة الدولية وباب المندب"، مؤكدا أنه بدون الجنوب ستكون التجارة في خطر.

ولفت إلى أن "القراصنة يحاولون جاهدين للسيطرة على السفن وقبل فترة وجيزة استطاع عدد قليل من القراصنة من السيطرة على الملاحة في خليج عدن، لهذا فإن وجود دولة قوية مستقلة في الجنوب سيحقق الأمن للتجارة الدولية ويقضي على وجود القراصنة في جنوب البحر الأحمر".