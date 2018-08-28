تقرير الأمم المتحدة: التحالف لم يوضح أسباب استهداف المدنيين في اليمن

رصد تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في اليمن، خلال السنوات الأربع الماضية، أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين منذ مارس/ آذار 2015 وحتى يونيو/ حزيران 2018 بلغت 16706 ضحايا بين قتيل وجريح.

وأضاف الخبراء في التقرير الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، وسيعرض على مجلس حقوق الإنسان في الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر/ أيلول 2018، أن عدد القتلى وصل إلى 6475، فيما أصيب 10231، ورجح الخبراء بأن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية أكبر من ذلك بكثير، وحمل التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية المسؤولية الكبرى عن تلك الخسائر نظرا للغارات الجوية على المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومناطق الاحتجاز والمرافق الخدمية والطبية "حسب التقرير".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad الأمم المتحدة: بعض ضربات التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد تصل إلى جرائم حرب

وأكد التقرير أنه استند إلى زيارات المناطق التي وقعت فيها الحوادث الجماعية واستمع للمصابين وأسر الضحايا وشاهد الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية في المحافظات الأكثر تضررا.

وأضاف الخبراء أنهم "قاموا بتوثيق عشرات الحالات من استهداف المنازل والمبان السكنية مما أدى لمقتل وإصابة المئات من النساء والأطفال".

كما أعرب التقرير عن قلق الخبراء إزاء ما زعم حول استخدام "الحوثيين" لأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في حالات حرب المدن بشكل عشوائي والتي من الممكن أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأعلن التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتزامه اتخاذ "موقف مناسب" من تقرير فريق التحقيق الدولي حول جرائم الحرب في اليمن؛ وذلك بعد المراجعة القانونية للتقرير، حسبما أفادت قناة "العربية" الفضائية.

© AP Photo / Kamran Jebreili وزير إماراتي يرد على تقرير الأمم المتحدة بشأن "جرائم حرب التحالف"

ونقلت "العربية"، عن تصريحات للتحالف، ورد بها "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق القانوني للتحالف".

وأشار "التحالف"، الذي يخوض حربا إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء ومعظم شمال البلاد، منذ مارس/ آذار 2015؛ إلى أنه "يتابع باهتمام جميع التقارير الأممية بشأن الأزمة في اليمن".

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين. ولقد تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.