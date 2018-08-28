العبادي: الحكومة تحقق في مشكلة المياه بالبصرة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مناقشة حكومته القرارات المتعلقة بمعالجة المياه في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، وذلك بعد اندلاع تظاهرات خلال الأشهر الماضية في المدينة احتجاجا على سوء الخدمات، وتسمم الآلاف من الأشخاص بسبب تلوث المياه.

بغداد — سبوتنيك. نقلت القناة الرسمية تصريحات العبادي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، قوله إن مجلس الوزراء ناقش القرارات الخاصة لمعالجة المياه في البصرة".

© Sputnik . Mikitenko الكشف عن أعداد كبيرة لضحايا التلوث في البصرة جنوبي العراق

وأكد العبادي: "وجهنا وزارة البلديات بالتحقيق في انخفاض نسبة الكلور في مياه البصرة والكشف عن النتائج خلال أسبوع، وفقا للقناة.وبدأت احتجاجات محافظة البصرة العراقية، في يوليو / تموز الماضي، للمطالبة بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مظاهرات واسعة شملت العديد من مدن المحافظة، وامتدت إلى محافظات أخرى.

واتخذ العبادي، حزمة إصلاحات، عقب زيارة البصرة، أثناء الاحتجاجات، من بينها زيادة الإطلاقات المائية في المحافظة، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز".