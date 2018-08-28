العبادي: الحكومة تحقق في مشكلة المياه بالبصرة

بغداد — سبوتنيك. نقلت القناة الرسمية تصريحات العبادي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، قوله إن مجلس الوزراء ناقش القرارات الخاصة لمعالجة المياه في البصرة".
وبدأت احتجاجات محافظة البصرة العراقية، في يوليو / تموز الماضي، للمطالبة بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مظاهرات واسعة شملت العديد من مدن المحافظة، وامتدت إلى محافظات أخرى.
واتخذ العبادي، حزمة إصلاحات، عقب زيارة البصرة، أثناء الاحتجاجات، من بينها زيادة الإطلاقات المائية في المحافظة، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز".
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