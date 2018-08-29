تسجيل
14:58 29 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    صحيفة: قرار صادم من بريطانيا تجاه "إعلانات" محمد بن سلمان

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    210

    كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اتخاذ الحكومة البريطانية قرارا، وصفته بـ"الصادم" تجاه ما قالت عنه "إعلانات" خاصة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات نسبتها إلى شركة "أوفكوم" البريطانية المعنية بتنظيم خدمات الاتصالات والإعلام في بريطانيا، أعلن فيه أن إعلانات السعودية السياسية المدفوعة الأجر في التلفزيون البريطاني، تم حظرها.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    وكالة: رسالة "شديدة اللهجة" إلى محمد بن سلمان... وألمانيا تتدخل
    وأوضحت "أوفكوم" ان الإعلانات تم نشرها 56 مرة في ثلاثة أيام على  شبكة "سكاي 1" وشبكات بريطانية أخرى، خلال فترة زيارة الأمير محمد بن سلمان في بريطانيا.

    وقالت الشركة إن تلك الإعلانات خالفت قواعد الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر.

    ونشرت السعودية تلك الإعلانات للترويج لأجندتها الإصلاحية، وفقا لما نشرته "الغارديان"، وظهرت فيه صورا للنساء وهن يقودن سيارتهن، ولدور السينما التي أعيد فتحها، ولأعضاء العائلة المالكة السعودية.

    وقالت أوفكوم، وفقا لما نشرته الصحيفة البريطانية: "الرياض حاولت التأثير على الرأي العام البريطاني، وكسرت الحظر الصارم الذي فرضته بريطانيا على الإعلانات السياسية المدفوعة على محطات التلفزيون والإذاعة".

    وأشارت "الغارديان" إلى أن القرار "رغم أنه لا يتضمن عقوبات ضد الشبكات البريطانية التي عرضت الإعلان، إلا أنه كان سابقة، حتى لا تحاول السعودية نشر أي إعلانات مشابهة في المستقبل".

    وتابعت أوفكوم: "أخذنا في قرارنا في الاعتبار الجدل الدائر حول حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في السعودية، بالإضافة إلى الجدل المحيط بعمليات بيع الأسلحة البريطانية إلى المملكة، وتورط السعودية في الحرب الأهلية اليمنية".

    من جانبها، قالت شركة "كلير كاست" المعنية بفحص صناعة الإعلانات، إن الإعلان لم يخالف القواعد، وهو يساعد على تعزيز التجارة مع السعودي، ويتماشى مع السياسة الخارجية للحكومة البريطانية.

    وتابعت: "حكم أوفكوم يعيق محاولات الدول الأخرى لشراء إعلانات تتازمن مع زيارات قادتهم، خاصة وأن الإعلان مدفوع من قبل المركز السعودي للاتصالات الدولية، الذي هو جزء من وزارة الثقافة والإعلام السعودية".

    وأوضحت "الغارديان" أن هذا الحظر لا يشمل الإعلانات السياسية على الإنترنت أو لوحات الإعلانات أو الصحف، وهي ما استخدمت بصورة مكثفة خلال زيارة محمد بن سلمان إلى لندن.

    انظر أيضا:

    قرار عاجل بشأن "مبادرة" محمد بن سلمان
    نصر الله عن محمد بن سلمان: لا يعرف إلى أين يذهب بالسعودية
    السعوديون يوجهون "رسالة إلى محمد بن سلمان"
    وكالة: رسالة "شديدة اللهجة" إلى محمد بن سلمان... وألمانيا تتدخل
    عرض خيالي من محمد بن سلمان للأسد
    رغم حظر محمد بن سلمان..سعوديون يرغبون بشراء نادي إيطالي
    بعد تأديته لمناسك الحج... محمد بن سلمان يستقبل رمضان قاديروف (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد بن سلمان, أخبار بريطانيا, أخبار السعودية, قرارات بن سلمان, قرار, الحكومة السعودية, الحكومة البريطانية, محمد بن سلمان, السعودية, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في مدينة سان بطرسبورغ
    فتيات روسيا... إلى الأمام سر!
    الدفاع الروسية: أجانب في إدلب... وهجوم بأسلحة حرارية مسممة خلال أيام على كفر زيتا
    كفر زيتا... الكلور جاهز يا معلم
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك