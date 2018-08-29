بالصور... الأمن السوري يضبط مستودعا كبيرا لصواريخ "التاو" جنوبي حماة

عثرت قوات الأمن السورية، أمس الثلاثاء، على مستودع كبير للأسلحة والذخائر والصواريخ الأمريكية في منطقة تلول الحمر بريف حماة الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك": "إن قوات الأمن السورية عثرت، أمس الثلاثاء، في منطقة تلول الحمر التي تم إخراج المسلحين منها منذ أشهر بموجب اتفاق مصالحة رعاه الجانب الروسي، على مستودع كبير يحتوي على كميات من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر المختلفة، وقواعد إطلاق الصواريخ، إضافة إلى عدد كبير من صورايخ "تاو" أمريكية الصنع".

وأضاف المراسل: "إن هذا المستودع هو الخامس من نوعه الذي يتم العثور عليه في المنطقة منذ تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعاه الجانب الروسي شهر مايو/ أيار الماضي لإخراج مسلحي ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي".

© Sputnik . Basel Shartouh الأمن السوري يضبط مستودعا كبيرا لصواريخ التاو والأسلحة المتوسطة جنوبي حماة

وكانت الدولة السورية توصلت إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة المنتشرة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي برعاية روسية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع شهر مايو/ أيار الماضي وتضمن تسليم المسلحين لكامل عتادهم المتوسط والثقيل ومخازن الذخيرة والعتاد خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق، وتسليم كافة خرائط الأنفاق والألغام وأماكن تواجد مستودعات الذخيرة، وترحيل المسلحين الرافضين للمصالحة مع الدولة السورية مع عوائلهم إلى جرابلس ومحافظة إدلب بالشمال السوري وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالمصالحة مع الدولة السورية.

© Sputnik . Basel Shartouh الأمن السوري يضبط مستودعا كبيرا لصواريخ التاو والأسلحة المتوسطة جنوبي حماة

وتطلق تسميه (التلول الحمر) على عدة مناطق منتشرة في سورية، تتوزع في إدلب والقنيطرة على حدود الجولان المحتل.