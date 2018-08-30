تسجيل
15:55 30 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    الجيش الليبي

    تقود حربا للسيطرة على طرابلس... من يقف وراء "الكانيات"

    © AFP 2018 / Mahmud Turkia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف خبير سياسي ليبي عن أسباب تجدد الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات أمنية من طرابلس وقوات تابعة للواء السابع ترهونة "الكانيات".

    أعلن المستشفى الميداني في العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء عن سقوط 26 قتيلا بينهم 15 مدنيا، وإصابة 75 شخصا بجروح بين الخطيرة والمتوسطة، بينهم 51 مدنيا، في حصيلة أولية للاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، وتجددت الاشتباكات أمس في طرابلس بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات المسلحة.

     قال السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إنه ما دام السلاح في يد الجماعات والميليشيات، فسيستمر الصراع المتكرر عام 2011.

    وأوضح العكر لـ"سبوتنيك" أن الصراع القائم يؤكد على هشاشة الاتفاق السياسي غير الدستوري، وعلى ضعف المجلس الرئاسي، في تنفيذ أهم باب من الاتفاق السياسي غير الدستوري وهو باب الترتيبات الأمنية، حيث اعتمدت حكومة الوفاق اعتمادا كليا، على أمراء حرب، وميليشيات جهوية، وأيدولوجية، لبسط نفوذها على العاصمة طرابلس.

    وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى تداعيات وآثار هذا الصراع المسلح؛ موضحا أن 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الداعمين لحكومة الوفاق، أصدروا بيان وضحوا فيه ضرورة سحب الثقة من المجلس الرئاسي، لعدم قدرة أعضائه على تنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي، وانحرافهم عن أهداف الوفاق.

    وشدد السياسي الليبي على أن الصراع الميليشياوي المسلح سيوضح للداخل والخارج، ولمن يراهن على أمراء الحرب؛ بضرورة نزع السلاح من هذه الميليشيات، وإبعادها عن مراكز القرار.

    وكشف العكر أن اللواء السابع المعروف "الكانيات" قد تشكل بقرار من المجلس الرئاسي رقم (13) لسنة 2017، مما يدل على أن الكانيات جزء من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، والتي تتنصل منها مؤخرا، بعد فقدان السيطرة عليها، محددا أسباب النزاع في جنوب شرقي طرابلس، في رغبة المليشيات في بسط نفوذها على جزء من العاصمة طرابلس، مما يمكنها مستقبلا من مساومة حكومة السراج والبنك المركزي على نصيبها من أموال الاعتمادات، والمناصب، والسفارات وغيرها.

    وشهدت ليبيا قبل ثلاثة أيام مواجهات مسلحة بين تشكيلات أمنية من طرابلس، والكانيات "قوات تابعة إلى اللواء السابع ترهونة"، تشكل خطرا داهما على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من أحياء المدينة نتيجة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة، والثقيلة.

    وعرف السياسي الليبي المقصود بـ"الكانيات" بلقب عائلة من ترهونة كل ابنائها في الأصل مدنيين، تضم عبدالخالق خليفة الكاني، وهو أكبرهم وهو مسئول اجتماعي وقبلي، ومحمد خليفة الكاني رئيس المجلس العسكري ترهونة، وينتمي للتيار السلفي.

    إضافة إلى معمر خليفة الكاني، مسؤول بوزارة المالية، ومسؤول عن المصارف في بلدية ترهونة. وعبدالرحيم خليفة الكاني، صاحب سوق الشقيقة مول وقائد سرية صغيرة اسمها أمن ترهونة، ومحسن خليفة الكاني مسؤول عن اللواء السابع مشاة "التي تقوم باقتحام العاصمة من الجنوب"، والمتمركز في كل من القره بوللي، وآخرهم عبد العظيم خليفة الكاني أصغر إخوته احيانا يقوم بالتمركز تبع شقيقه محسن في منطقة سوق السبت، وليس لديه أي قوة عسكرية.

    وأشار العكر إلى أن عائلة الكانيات، مسيطرة على مفاصل الدولة العسكرية والمدنية في ترهونة، لكنها بالمقابل ساهمت بشكل كبير في استقرار ترهونة وإحياء بعض المشاريع فيها بإرغام المقاولين الذين سبق وتعاقدوا مع الدولة على استكمال مشاريعهم وإكمالها. كذلك نقاط التفتيش التابعة لهم لم تعرف السرقة والسطو على المواطنين، غير أن المحير وفقا لأستاذ العلوم السياسية أن وجهتهم وأهدافهم السياسية غير معروفة، ويتعاملوا مع كل الأطراف.

    انظر أيضا:

    ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة
    سمكة الأرنب تثير هلع الصيادين في ليبيا
    الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد أعضاء "داعش" في ليبيا
    ليبيا: سقوط مدنيين جراء اشتبكات في طرابلس وبيان استنكار لما حدث
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أزمة ليبيا, الحرب في ليبيا, الجيش الليبي, مسلحون, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك