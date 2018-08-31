اليمن يعلن تسلم مهربي قارب الأسلحة من البحرية الأمريكية

تسلمت الداخلية اليمنية من البحرية الأمريكية ثلاثة مهربي أسلحة يمنيين ضبطوا على متن قارب يحمل مئات القطع أغلبها نوع كلاشينكوف، "إي كي -47"، في خليج عدن جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي "أن زورقين من التشكيل البحري في قطاع خليج عدن التابع للمصلحة تسلم، فجر الخميس، 3 مهربين من المدمرة "يو إس إس جاسون دونهام" إحدى سفن الأسطول البحري الخامس الأمريكي العاملة في خليج عدن، على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرقي قطاع خليج عدن".

وأشار اللواء القملي إلى "أن القارب المضبوط كان يقل أسلحة مقدمة من إيران دعما للحوثيين قادما من دولة أفريقية ومتجها إلى سواحل الحديدة".

وأكد "أن مصلحة خفر السواحل ستفتح تحقيقاً مع المهربين بإشراف وتعاون دولي [تحفظ عن ذكرها] وذلك لإثبات واقعة الدعم الإيراني للحوثيين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء".

وأضاف، "أشرف طاقم المدمرة الأمريكية على غرق القارب في البحر بعد نقل السلاح من القارب وطاقمه الثلاثة إلى متن سفينتهم العسكرية، وما زالت الأسلحة المضبوطة بمعيّة المدمرة الأمريكية".

ولفت اللواء القملي إلى "أنه تم تحذير دول القرن الأفريقي مراراً من السماح باستعمال حدودهم لغرض التهريب والعمل على ضبطها".

وكانت قناة "يمن شباب" الفضائية المقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح أشارت في تقرير تلفزيوني إلى أن القارب المضبوط تابع للأمم المتحدة.