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17:14 31 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش السوري في بادية السويداء

    دواعش" يهربون من بادية السويداء إلى التنف والجيش السوري يصدهم

    © Sputnik . Basem Haddad
    العالم العربي
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    يواصل الجيش السوري عملياته للقضاء على آخر بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية السويداء، حيث كثفت وحدات الجيش قصفها لتحصينات التنظيم التكفيري، ومنعت مجموعة من الإرهابيين من التسلل والهروب إلى منطقة التنف.

    ذكرت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أحبطت عملية هروب لمجموعة إراهبية من بادية السويداء إلى منطقة التنف، وقصفت الوحدات العسكرية بالأسلحة النارية المناسبة نقاط تحصن وأوكار إرهابيي تنظيم "داعش" في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء.

    الحدود العراقية السورية
    © AFP 2018 /
    طريق يتسلل عبره عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق
    وأفادت "سانا" بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات مدفعية على أوكار وبؤر المجموعات الإرهابية المتحصنة في منطقة تلول الصفا التي تتميز بتكوين جيولوجي تكثر فيه المغاور والكهوف والكتل الصخرية البازلتية والأرض شديدة الوعورة.

    وأكدت أن الجيش السوري قام بتثبيت النقاط التي استعادها أمس الأول على محور أم مرزخ والجروف الصخرية على اتجاه قبر الشيح حسين، بالتوازي مع تعزيز انتشاره على المحور الشمالي والغربي من تلول الصفا مضيقا الخناق على من تبقى من إرهابيي "داعش" المتحصنين فيها.

    وكان مراسل "سبوتنيك" قد أكد أمس الخميس أن وحدات الجيش السوري المحاصرة للجيب الداعشي الأخير في عمق تلول الصفا ذات الطبيعة الصخرية الوعرة، خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعة المهاجمة وقتلت العشرات من مقاتلي "داعش" وأسرت أحدهم حيا، على حين استمر سلاح المدفعية بقصف معاقل التنظيم التكفيري في عمق تلول الصفا، كما شن الطيران الحربي السوري عدة غارات ووجه ضربات مركزة كبدت التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على داعش في سوريا, الجيش السوري, سوريا
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