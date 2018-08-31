سببها طيران التحالف... تحذيرات من كارثة في اليمن

أصدرت الحكومة اليمنية تحذيراتها من كارثة كبيرة قد تحدث جراء ما يفعله طيران التحالف العربي في البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. حذرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء من كارثة وبائية جراء استهداف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية آبار مياه في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأشارت وزارة الصحة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة " أنصار الله " (الحوثيين)، إلى أن "الاستهداف المباشر لمشروع المياه في جزيرة كمران وانعدام مصدر نقي للمياه يجعل المواطن يبحث عن بدائل مائية أخرى غير مأمونة ما يؤدي إلى انتقال الكوليرا، كما يحصل في كثير من مناطق اليمن".

واعتبر البيان الاستهداف "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر شن هجمات على الأعيان المدنية التي لا يمكن للسكان الاستغناء عنها لبقائهم على قيد الحياة".

وكان طيران التحالف، قد شن أمس الخميس، 5 غارات على آبار مياه في جزيرة كمران أدت إلى تدمير خمس منها وتضرر اثنتين آخريين.

وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة. كما قُتل أو جُرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.