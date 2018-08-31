عملية نوعية ضد "داعش" في العراق... هذا ما حققته

حققت قوات الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، نتائج نوعية ضمن عملياتها في إزالة آثار تنظيم "داعش" الإرهابي، ودحر خلاياه النائمة في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه مساء اليوم، أن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك تجري عملية تفتيش 6 مناطق وقرى.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE القوات العراقية تلقي القبض على 11 عنصرا من "داعش" في الموصل

وعدد رسول المناطق والقرى، وهي: "تل هلالة، وحي تسعين، وجراق، كراغول، وشبيجة سعود، والمنصورية القديمة" لإزالة مخلفات تنظيم " داعش ".

وأضاف رسول، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم، والعثور على 10 عبوات ناسفة تم تفجيرها موقعيا دون حادث يذكر.

واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، منوها إلى أن قوات الشرطة الاتحادية، عاجلت منزلا مفخخا، خلال العملية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.