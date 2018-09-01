مقتل جندي وإصابة 2 بهجوم في تعز جنوب غربي اليمن

القاهرة- سبوتنيك. وقال مركز الإعلام الأمني بالمحافظة، في بيان اليوم السبت على صفحته بموقع (فيسبوك)، إن "جندياً قُتل وأصيب آخران من قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق المكلفة بحماية فندق تاج شمسان في مدينة تعز، جراء "اعتداء العصابات الخارجة عن القانون".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة جنوبي تعز

وأشار بيان شرطة تعز إلى أن الاعتداء كان يهدف إلى "إعادة السيطرة على الفندق".

وكانت اللجنة الرئاسية المشكلة لاحتواء التوتر في مدينة تعز، تسلمت السبت الماضي 25 آب/أغسطس المنصرم، فندق تاج شمسان من كتائب أبو العباس، حسب مصدر في السلطة المحلية في المحافظة.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.