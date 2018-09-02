أبو الغيط يطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في طرابلس

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد للتصعيد الخطير في الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت في المدينة وضواحيها بين عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة يوم الإثنين الماضي.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، بأن أبو الغيط أكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار والإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA المجلس الرئاسي الليبي يدرس وسائل صد الاعتداءات على طرابلس وأضاف المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة مطالبته بالتوصل إلي حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي، والذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وتدور اشتباكات بين مسلحين من كتيبة " ثوار طرابلس "، والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات أبو سليم" من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ"الكانيات"، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.