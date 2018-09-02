العبادي يتحدث عن استعداده لمقاضاة الفياض

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الغد برس" العراقية، اليوم الأحد، عن العبادي قوله "سأحضر البرلمان غدا بصفتي رئيسا للوزراء وسأقاضي الفياض إذا تحدث باسم النصر".
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر، الخميس الماضي، قرارا بإعفاء الفياض من مناصبه الحكومية، موضحا في بيان أن القرار جاء "بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".
وأحدث إعفاء الفياض من منصبه جدلا سياسيا واسعا في العراق، فيما أصدرت قيادات من ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء بيانا، أمس الجمعة، قالت فيه إنها تسحب ترشيحها للعبادي لرئاسة الحكومة المقبلة، وترشح الفياض بدلا عنه.
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