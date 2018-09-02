العبادي يتحدث عن استعداده لمقاضاة الفياض

أكد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد غدا الاثنين، فيما هدد بمقاضاة مستشار جهاز الأمن الوطني المقال ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إذا تحدث باسم تحالف النصر.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الغد برس" العراقية، اليوم الأحد، عن العبادي قوله "سأحضر البرلمان غدا بصفتي رئيسا للوزراء وسأقاضي الفياض إذا تحدث باسم النصر".

بينما أبدى العبادي استعداده للتفاوض بشأن مطالب الكرد والسنة. وقال العبادي في تصريحات لشبكة "رووداو" العراقية، اليوم الأحد، إن "بعض مطالب الكرد والسنة مقبولة، وتطبيقها سيكون بعد تشكيل الحكومة"، مضيفا "مستعدون للتفاوض بشأن ملفات النفط والأمن وطريقة الإدارة".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر، الخميس الماضي، قرارا بإعفاء الفياض من مناصبه الحكومية، موضحا في بيان أن القرار جاء "بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

وأحدث إعفاء الفياض من منصبه جدلا سياسيا واسعا في العراق، فيما أصدرت قيادات من ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء بيانا، أمس الجمعة، قالت فيه إنها تسحب ترشيحها للعبادي لرئاسة الحكومة المقبلة، وترشح الفياض بدلا عنه.